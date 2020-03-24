Усик в рейтинге топ-3 в супертяжелом весе по версии BoxRec
Популярное издание BoxRec обновило рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории, в котором в десятке сильнейших расположился украинец Александр Усик (17-0, 13 КО).
Украинский боксер замкнул тройку лидеров, в активе Усика – 508,5 набранных пунктов.
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Рейтинг возглавил чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) – 912,8 очков. Вторую позицию занял обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – 864,8.
Добавим, что замкнул 10-ку лучших будущий оппонент Усика – британец Дерек Чисора, в активе которого 268,1 пунктов.
Ранее 33-летний украинский боксер заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом и хочет драться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
- Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет его вторым поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем может быть отложен до июня из-за пандемии коронавирус.
- Энтони Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.
- В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 18 июля.
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