Усик в США встретился со звездой Голливуда: фото

Александр Усик, готовясь к следующему бою, встретился со звездным актером. Украинский боксер познакомился с Марком Уолбергом.

Александр в своем официальном Instagram опубликовал совместную с Марком Уолбергом фотографию.

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Познакомился с голливудским актером, очень позитивным человеком и скромным Марком Уолбергом,

– подписал фотографию Усик.

Следующий бой Александра Усика состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бой пройдет в супертяжелом весе, в котором украинец до этого никогда не выступал.

Все детали по бою Усика будут известны на следующей неделе. В частности, на следующей неделе Александр узнает против кого он будет сражаться.

Марк Уолберг – американский актер, продюсер, модель, филантроп, музыкант. Прорывом в карьере стала главная роль в драме "Ночи в стиле буги", щедро отмеченной критиками по всему миру.

Последовавшие работы в успешных блокбастерах "Идеальный шторм", "Планета обезьян", "Ограбление по-итальянски", "Отступники", "Макс Пэйн", а также номинация на премию "Оскар" закрепили за ним статус звезды.