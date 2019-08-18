Усик в США встретился со звездой Голливуда: фото

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Александр Усик, готовясь к следующему бою, встретился со звездным актером. Украинский боксер познакомился с Марком Уолбергом.

Александр в своем официальном Instagram опубликовал совместную с Марком Уолбергом фотографию.

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Познакомился с голливудским актером, очень позитивным человеком и скромным Марком Уолбергом,
– подписал фотографию Усик.

Следующий бой Александра Усика состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бой пройдет в супертяжелом весе, в котором украинец до этого никогда не выступал.

Все детали по бою Усика будут известны на следующей неделе. В частности, на следующей неделе Александр узнает против кого он будет сражаться.

Марк Уолберг – американский актер, продюсер, модель, филантроп, музыкант. Прорывом в карьере стала главная роль в драме "Ночи в стиле буги", щедро отмеченной критиками по всему миру.

Последовавшие работы в успешных блокбастерах "Идеальный шторм", "Планета обезьян", "Ограбление по-итальянски", "Отступники", "Макс Пэйн", а также номинация на премию "Оскар" закрепили за ним статус звезды.

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Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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