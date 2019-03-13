Усик в супертяжах тоже заберет все пояса, – экс-чемпион мира

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира Владимир Сидоренко верит, что у Александра Усика (16-0, 12 КО) выйдет стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Об этом украинец заявил в интервью Luckypunch.net.

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По словам бывшего боксера, Саша добьется успеха и в супертяжелом весе. Также Сидоренко прокомментировал возможный бой Усика с Джошуа и с Поветкиным.

Хочу напомнить болельщикам бокса, что Саша Усик не впервые выступает в супертяжелом весе. Когда он боксировал с "Украинскими атаманами", то выступал в этом дивизионе и перебил их там всех, обыграл. Он был быстрее, мощнее, он был на ногах лучше. То есть, для него это не новое. Думаю, у него большое будущее и есть возможность, что в супертяжеловесов он также все пояса заберет.

"Бой Усик – Джошуа? Уже об этом говорят. Коллажи делают, где Усик со своими поясами и Джошуа – со своими. Все возможно. Джошуа очень хорошо отзывается о Саше, они два Олимпийские чемпионы и британец понимает, что этот бой возможен. Я уверен, что, скорее всего, так и будет. Дебютный бой в супертяжеловесах с Поветкиным? Почему бы и нет. Правда, я не знаю, как этот бой будет интересен для американской публики. Для Саши это будет не проходной бой, но соперник, в принципе, на спаде уже. Это хороший первый шаг для Усика", – сказал Сидоренко.

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К слову, пока команда Усика не может договориться о его бое в тяжелой весовой категории. Среди возможных соперников – российский боксер Александр Поветкин.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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Теги: Спорт Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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