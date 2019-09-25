Усик: Врач сказал, что травма руки может завершить мою карьеру

Александр Усик рассказал об отмене поединка против Карлоса Такама. Боксеры должны были встретиться 25 мая, но украинец получил травму бицепса.

Усик рассказал, что за две недели до поединка он почувствовал боль в бицепсе и решил обратиться к врачу. Впоследствии бой отменили.

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На следующий день мы поехали в госпиталь и врач сказал, что есть травма руки и нужно останавливать тренировки лечить руку, потому что может быть более серьезная травма, может завершить мою карьеру.

Мы послушали врача, сделали все так, как он сказал. Я очень сильно расстроился, немного взгрустнулось дома. Но, как вы знаете, я православный христианин и очень часто обращаюсь к всевышнему. На этот раз я тоже обратился к нему, ушел в храм, разговаривал с ним, и просил его дать мне силы,

– сказал Усик для Matchroom Boxing.

Александр Усик мог встретиться с Карлосом Такамом осенью 2019-го, но стороны не договорились о поединке. Усик в следующем поединке сразится против Тайрона Спонга.

Боксеры встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

Подробную информацию о Тайроне Спонге – читайте здесь.