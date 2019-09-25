Усик: Врач сказал, что травма руки может завершить мою карьеру

72 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / boxingscene.com

Александр Усик рассказал об отмене поединка против Карлоса Такама. Боксеры должны были встретиться 25 мая, но украинец получил травму бицепса.

Усик рассказал, что за две недели до поединка он почувствовал боль в бицепсе и решил обратиться к врачу. Впоследствии бой отменили.

Читайте также: Усик против Спонга: букмекеры изменили коэффициенты на бой

На следующий день мы поехали в госпиталь и врач сказал, что есть травма руки и нужно останавливать тренировки лечить руку, потому что может быть более серьезная травма, может завершить мою карьеру.

Мы послушали врача, сделали все так, как он сказал. Я очень сильно расстроился, немного взгрустнулось дома. Но, как вы знаете, я православный христианин и очень часто обращаюсь к всевышнему. На этот раз я тоже обратился к нему, ушел в храм, разговаривал с ним, и просил его дать мне силы,
– сказал Усик для Matchroom Boxing.

Александр Усик мог встретиться с Карлосом Такамом осенью 2019-го, но стороны не договорились о поединке. Усик в следующем поединке сразится против Тайрона Спонга.

Боксеры встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

Подробную информацию о Тайроне Спонге – читайте здесь.

blog_ava
Пропагандист Попов хотел скомпрометировать Зеленского и Богдана и получил жесткие ответы
сегодня
1817
Теги: Спорт Новости Спорта Усик – Таккам Усик – Спонг Александр Усик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
сегодня 15:03 "Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"
43
Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
сегодня 12:37 Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
92
Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
сегодня 09:59 Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
192
Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
24 сентября 13:33 Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
56
Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
24 сентября 10:26 Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
211
Новости
Больше новостей
Залиште відгук