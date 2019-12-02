Усик вышел на ринг к россиянину Беспутину после его победного боя: видео

В Монако прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой россиян Александра Беспутина и Раджаба Бутаева за пояс WBA в полусреднем весе.

Поединок продолжался все 12 раундов и завершился победой Беспутина единогласным решением судей с одинаковым счетом 116: 112.

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Беспутин сразу после боя закричал: "Усик, ты где?". Украинский боксер вышел на ринг.

Все дело в том, что Беспутин и Усик – клиенты одного и того же менеджера, латвийца Эгиса Климаса. К его подопечным можно отнести также Сергея Ковалева и Василия Ломаченко.

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Напомним, в последнем бою Александр Усик решением судей победил американца Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе. Дальше Усик может сразиться с Дереком Чисорой или победителем чемпионского боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.