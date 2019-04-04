Усик зачитал собственное стихотворение о любви: видео

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Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик не только хорошо боксирует, но и пишет стихи. Хотя редко где их публикует.

К слову, стала известна вероятная дата поединка Усик – Такам

Во время подготовки к дебюту в супертяжелом весе, Усик опубликовал видео из тренировочного лагеря. На этом видео нашлось место и лирике. Во время завтрака Александр зачитал собственное стихотворение. Оно о любви.

Душа поэта сильно плачет,
Любов прогнали из домов.
Любов не ценим и не прячем,
Любов гуляет среди ветров.

Ветра другие нынче стали,
Не греют теплой весною,
Но дождь весенний сильно плачет,
Нам говорит: верни любов.

Верни ту верность, что так сильно
Нас бережет в краю чужом,
Чтобы десятки километров
Любов могла пройти с тобой.

При встрече обними родную
И сохрани свою любов.
Нам небеса в этом помогут –
Любов вернуть в наш каждый дом.

Александр Усик готовится к бою против Карлоса Такама. Бой запланирован на 25 мая (предварительная дата). Состоится он в США – Чикаго или Оксон-Хилле.

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Теги: Спорт Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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