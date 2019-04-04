Усик зачитал собственное стихотворение о любви: видео

Украинский боксер Александр Усик не только хорошо боксирует, но и пишет стихи. Хотя редко где их публикует.

К слову, стала известна вероятная дата поединка Усик – Такам

Во время подготовки к дебюту в супертяжелом весе, Усик опубликовал видео из тренировочного лагеря. На этом видео нашлось место и лирике. Во время завтрака Александр зачитал собственное стихотворение. Оно о любви.

Душа поэта сильно плачет,

Любов прогнали из домов.

Любов не ценим и не прячем,

Любов гуляет среди ветров.



Ветра другие нынче стали,

Не греют теплой весною,

Но дождь весенний сильно плачет,

Нам говорит: верни любов.



Верни ту верность, что так сильно

Нас бережет в краю чужом,

Чтобы десятки километров

Любов могла пройти с тобой.



При встрече обними родную

И сохрани свою любов.

Нам небеса в этом помогут –

Любов вернуть в наш каждый дом.

Александр Усик готовится к бою против Карлоса Такама. Бой запланирован на 25 мая (предварительная дата). Состоится он в США – Чикаго или Оксон-Хилле.

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