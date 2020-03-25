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Усик запустил новый челлендж во время карантина: видео

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Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) предложил своим фанатам не скучать во время карантина и запустил новый челендж в своем Instagram.

Он предложил разнообразить период карантина и проверить свои физические возможности, а также пожелал всем крепкого здоровья.

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"Попробуйте поймать монеты или другие предметы, креативно жонглировать или, может, другой подобный метод упражнений", – обратился к украинцам боксер.

Видео надо залить на свою страницу, поставив хэштег #UsykChallenge. Самые смешные и креативные эпизоды украинец опубликует у себя в сторис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! ️Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в сторис! ️Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период! @boxraw #Undisputed17 ⠀ ?Friends! Let's a little moving in the quarantine period and check our physical ability! Try catching coins or other items, creative juggling, or maybe another similar exercises method! Tag my account with the hash-tag #UsykChallenge The most fun and creative options will be published in my stories! I wish you all Best of Health during in this difficult time! @boxraw #Undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

  • Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет его вторым поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем может быть отложен до июня из-за пандемии коронавируса.
  • Энтони Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.
  • В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 18 июля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
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