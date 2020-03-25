Усик запустил новый челлендж во время карантина: видео

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) предложил своим фанатам не скучать во время карантина и запустил новый челендж в своем Instagram.

Он предложил разнообразить период карантина и проверить свои физические возможности, а также пожелал всем крепкого здоровья.

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"Попробуйте поймать монеты или другие предметы, креативно жонглировать или, может, другой подобный метод упражнений", – обратился к украинцам боксер.

Видео надо залить на свою страницу, поставив хэштег #UsykChallenge. Самые смешные и креативные эпизоды украинец опубликует у себя в сторис.

Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет его вторым поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем может быть отложен до июня из-за пандемии коронавируса.

Энтони Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.

В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 18 июля.

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