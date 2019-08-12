Усик заработал рекордный гонорар в своем последнем бою: названа сумма

Украинский боксер Александр Усик в поединке против Тони Белью заработал рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере.

В контракте на бой значилась гарантированная сумма призовых, а также процент от продажи платной трансляции поединка на территории Великобритании. В результате суммарно гонорар Усика составил около 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает Sport Arena.

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Бой Александр Усик – Тони Белью прошел 10 ноября в Манчестере. На кону поединка стояло звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте – победителю доставались все четыре чемпионские пояса ведущих мировых боксерских организаций – WBC, IBF, WBA и WBO. Украинец победил 35-летнего британца нокаутом в 8-м раунде, хотя на момент остановки боя проигрывал по очкам (65:68, 66:67, 67:67).

Как известно, Александр Усик начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе. Соперником Усика станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.

Спорт 24 писал, что поединок состоится 12 октября. Также известно, что бой Усик – Такам состоится в Чикаго на арене Wintrust Arena

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