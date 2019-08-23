Усик заткнул российского провокатора, который решил подшутить над Днем флага Украины

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) поздравил соотечественников с Днем государственного флага Украины.

Однако в комментариях под записью Усика один из пользователей решил зацепить олимпийского чемпиона.

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"С днем какого флага, Саня? RU??" – спросил подписчик. В свою очередь, украинец не оставил этот вопрос без реакции. "В вашем случае, с флагом ЛГБТ", – написал в ответ Усик.

Сейчас Усик готовится к своему дебюту в супертяжелом весе, который состоится 12 октября. Однако, имя соперника пока не известно.

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию якобы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

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Теги: День Независимости Спорт Александр Усик Новости Спорта Бокс
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