Усик завершил подготовку к дебютному бою в супертяжах: фото

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик завершил подготовку к своему следующему бою.

Об этом украинский боксер сообщил в своем Instagram.

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"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был, как всегда, не легкий и трудолюбивый лагерь", – написал Александр.

Усик и Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

В последнем бою украинец тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Белью (30-3, 20 КО) – поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе.