Усика к следующему бою готовят два габаритных американца, один из них дрался с украинцем: фото

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Александр Усик
Александр Усик / GETTY IMAGES

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Тайрона Спонга.

Усика к поединку против Спонга готовят два габаритных американских боксера Малик Скотт и Райделл Букер.

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Фото: Facebook Ukrainian Boxing Arena

38-летний Скотт, который выступает в тяжелом весе, успел провести на профессиональном ринге 38 боев и только трижды потерпел фиаско. В свое время он дрался с украинцем Вячеславом Глазковым: их бой завершился ничьей.

Райделл Букер менее известен, чем Скотт: на профессиональном уровне он выиграл 26 боев и дважды терпел поражения.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. Букмекеры называют фаворитом поединка украинского боксера.

Последние новости о бое Усик – Спонг читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Усик – Спонг Бокс
Источник: Ukrainian Boxing Arena
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