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Усика предостерегли от неудачи в новом весе: он может остановиться на Чисоре

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Александр Усик и Эдди Хирн / matchroomboxing

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Александру Усику нужен бой с Дереком Чисорой, чтобы добиться встречи с Энтони Джошуа. Поединок украинца с британцем Чисорой должен был состояться 23 мая, однако перенесен на неопределенный срок.

В интервью Sky Sports Хирн заявил, что команда Усика рассматривает бой с Чисорой, как шаг к поединку с чемпионом мира Энтони Джошуа.

Хирн предостерег украинца, что супертяжелый вес (хэвивейт) отличается от первого тяжелого (крузервейта), в котором Усик стал абсолютным чемпионом мира.

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В Усика нет ни малейшего страха, но сейчас он входит в совершенно другой мир. Это не тяжелый дивизион, где у него было невероятное движение ног. Это хэвивейт, где нужна сила, мощь и мышцы. Если в Усика этого не найдется, он может остановиться на ком-то вроде Чисоры,
– считает Хирн.

Хирн убежден, что из арсенала Усика против Чисоры могут подействовать движение и работа ног, однако не ударная сила.

"Возможно, суммарно все удары, которые будут нанесены во время боя и нанесут вред Дереку. Усик точно бьет в цель, его передвижения фантастические. Александр отлично выбирает, куда наносить удары", – сказал Хирн.

УСИК – ЧИСОРА: ГЛАВНОЕ

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Усик - Чисора Александр Усик Бокс Спорт
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