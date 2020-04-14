Усику будет нелегко: как Чисора дрался против Тайсона Фьюри – видео яркого боя
Дерек Чисора, который станет следующим соперником Александра Усика, имеет опыт поединков с мощными боксерами. Кроме противостояния с Виталием Кличко, Дерек дважды встречался с Тайсоном Фьюри.
Впервые боксеры встретились еще в 2011 году. Бой боксеров на арене "Уэмбли" завершился убедительной победой Тайсона, хотя и решением судей.
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Второй раз Фьюри и Чисора встретились на ринге в ноябре 2014 года. Тайсон победил, ведь Чисора не смог продолжить поединок.
Видео боя Фьюри – Чисора 2
Этой победой Тайсон Фьюри завоевал титулы чемпиона Европы по версии EBU, титул интернационального чемпиона WBO, вакантный титул чемпиона Великобритании и статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.
Этот бой позволил Тайсону в будущем встретиться с Владимиром Кличко и победить легендарного украинца.
Бой Усик – Чисора официально перенесен. Промоутер украинца считает, что поединок имеет все шансы состояться в июле.
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