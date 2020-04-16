Усику и Ломаченко не повезло: WBO сделала неутешительные прогнозы относительно будущих боев

Украинские болельщики могут в ближайшее время не увидеть поединков с участием Александра Усика и Василия Ломаченко. Во Всемирной боксерской организации (WBO) заявили, что больших боев может не быть до изобретения вакцины от коронавируса.

Президент WBO Франциско Валькарсел убежден, что бокс не вернется, пока болельщикам не позволят посещать мероприятия, сообщает Bad Left Hook.

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"Болельщики – неотъемлемая часть бокса. Даже несмотря на то, что наш спорт относится к телевизионной сфере, я не думаю, что мы увидим громкие поединки до тех пор, пока людям не позволят посещать мероприятия", – заявил Валькарсел.

По его мнению, фанаты смогут вернуться на стадионы, когда изобретут вакцину от коронавируса. "Это займет некоторое время", – убежден президент WBO.

В мире подтверждено 2,1 миллиона случаев заражения COVID-19. Американка Дженнифер Халлер стала первым человеком в США, которому проводят испытания экспериментальной вакцины от коронавируса.

Он заявил, что элитные бойцы рассчитывают выйти в ринг в начале осени. Однако, по словам Валькарсела, это вряд ли произойдет.

"В первую очередь нужно обезопасить фанатов. Думаю, что мы способны пожертвовать деньгами и временем ради вакцины. Промоутерам также следует отказаться от прибыли", – сказал Валькарсел.

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В марте WBO сообщила, что отменила все поединки под своей эгидой до июня.

По версии WBO в супертяжелом весе "движется" Александр Усик . Украинец официальный претендент на титул Энтони Джошуа.

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На пояс WBO в первом полусреднем претендует Виктор Постол . Однако его поединок против Хосе Рамиреса (9 мая) во второй раз перенесли из-за пандемии COVID-19.

. Однако его поединок против Хосе Рамиреса (9 мая) во второй раз перенесли из-за пандемии COVID-19. Чемпионом мира по версии WBO в легком весе является Василий Ломаченко. Бой украинца против Теофимо Лопеса (30 мая) также перенесут.

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