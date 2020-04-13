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Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видео

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Видео нокаутов Дерека Чисоры / dazn

Британский боксер Дерек Чисора, который встретится с Александром Усиком, является ветераном боксерского цеха. 36-летний британец прошел сквозь огонь и воду и знает, что такое супертяжелый вес.

Дерек провел 41 профессиональный бой и получил 32 победы. 23 поединка Чисора выиграл нокаутом. У британца мощный удар, которого Усику следует остерегаться.

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Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но встреча перенесена на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Усик - Чисора Бокс
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