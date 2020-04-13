Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видео

Британский боксер Дерек Чисора, который встретится с Александром Усиком, является ветераном боксерского цеха. 36-летний британец прошел сквозь огонь и воду и знает, что такое супертяжелый вес.

Дерек провел 41 профессиональный бой и получил 32 победы. 23 поединка Чисора выиграл нокаутом. У британца мощный удар, которого Усику следует остерегаться. Смотрите также Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео Видео нокаута Чисора – Артур Шпилька Видео технического нокаута Чисора – Карлос Такам Видео нокаута Чисора – Закария Аззузи Видео нокаута Чисора – Андрас Чомор Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но встреча перенесена на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.