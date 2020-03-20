усівдома: Лунин стал героем нового челленджа против коронавируса – видео

Украинская ассоциация футбола (УАФ) запустила челлендж #усівдома. Первым героем стал вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Украинский голкипер, который на правах аренды выступает в испанском "Овьедо", продемонстрировал, как поддерживает форму дома. Сейчас Андрей находится в Испании.

Испания стала четвертой страной мира, где от коронавируса умерли более 1000 человек.

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Смотрите видео с Луниным

УАФ запустила челлендж из-за пандемии коронавируса.

Чтобы принять участие в челлендже нужно опубликовать видео, в котором вы занимаетесь спортом и поставить хэштег #усівдома.

В УАФ напомнили, что во время карантина важно соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом, из них 3 – летальные. Также в Украине первый человек выздоровел от коронавируса.

Из-за эпидемии в Украине введен карантин до 3 апреля.

На территории Киевской, Житомирской и Черновицкой областей введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за угрозы распространения коронавируса власть усилила ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское перевозки.

В связи с карантином Украина с 16 марта закрыла границу. Въехать в Украину после закрытия границы могут украинцы.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канал

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