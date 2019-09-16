Услышал Зеленского: Коноплянка назвал неожиданную причину возвращения в Украину

Новичок "Шахтера" Евгений Коноплянка оригинально объяснил причину перехода в донецкий клуб.

Евгений Коноплянка вернулся в Украину ради болельщиков. Об этом сам футболист заявил в эфире программы "Профутбол".

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Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину. На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся.



Я соскучился за чемпионатом Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придет на три человека больше. Затем придет Ярмоленко, а это еще плюс пять человек. Возможно, мы снова заинтересуем людей футболом,

– сказал Коноплянка.

Спорт 24 писал, что Коноплянка стал игроком "Шахтера" в последний день работы трансферного окна. Вингер уже успел дебютировать за новую команду в товарищеском матче.

Полузащитник покинул Украину летом 2015 года, когда перешел из "Днепра" в "Севилью". Однако в Испании Коноплянка сыграть так и не сумел и через год перебрался в "Шальке" на правах аренды.

В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых".