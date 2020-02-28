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Успех "Шахтера" закрепил Украину в топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

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В обновленной таблице коэффициентов УЕФА Украина после выхода "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы закрепилась на 10 месте.

Ничья в Лиссабоне (3:3) принесла Украине 0.200 балла (очко делится на 5 стартовавших клубов), и сумма за сезон равна 5.200, это 14-й показатель в сезоне.

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В таблице коэффициентов 2020 Украина 10-я, выше Турции и Австрии (на 0.900 и 1.375 соответственно), но ниже Бельгии и Нидерландов, у которых европредставителей уже не осталось. Обращает на себя внимание дружный вылет всех четырех клубов Португалии из Лиги Европы.

В таблице коэффициентов 2021 года Украина занимает 13-е место рейтинга, опережая Кипр: АПОЭЛ выбыл, не сумев ничего противопоставить швейцарскому "Базелю" (0:3 и 0:1). Чуть впереди (на 0.575) Шотландия: "Рейнджерс" прошел дальше, а вот "Селтик" вылетел.

Таблица коэффициентов УЕФА 2020 (по состоянию на 28 февраля):

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Шахтер УЕФА
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