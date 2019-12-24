Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году

2019 предолимпийский год оказался богатым на победы украинских спортсменов, ведь все борются за лицензии на Олимпиаду и стремятся осуществить мечту всей жизни. Спорт24 собрал в итогах года победы украинцев, о которых вы могли еще не слышать, но они уже покоряют мировые вершины.

Дарья Снигур

В этом сезоне 17-летняя киевлянка сыграла на шести юниорских турнирах. В январе Снигур дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open. В июне она сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титул в Рохэмптон.

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Наиболее знаковым событием стала победа Дарьи на Уимблдоне. Кроме Снигур Уимблдон также выигрывала Екатерина Бондаренко. До стадии финала юниорского Уимблдона доходили еще три представительницы Украины: Татьяна Перебийнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Смотрите видео победного розыгрыша и празднования Снигур на Уимблдоне

Также Снигур дошла до финала юниорского Итогового турнира, но потерпела поражение. Украинка поднялась на две позиции в рейтинге ITF Junior, показав свой лучший результат в карьере.

Последний раз представительница Украины завершала сезон в топ-10 в 2017 году, когда Марта Костюк выиграла Итоговый "Мастерс" сезона и также поднялась на вторую позицию в рейтинге. Также Дария установила личный рекорд в рейтинге WTA – 237 место.

Ярослава Магучих

3 мая 2019 года Ярослава Магучих в возрасте 17 лет и 226 дней победила в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги сезона, который проходил в Дохе (Катар), с личным рекордом 196 см и стала самой молодой победительницей в истории соревнований Бриллиантовой лиги. Впоследствии на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине спортсменка показала результат 200 см (при росте 181 см). Этот результат принес спортсменке третье место.

На чемпионате мира-2019 завоевала серебро в противостоянии с россиянкой Марией Ласицкене, установив новый мировой рекорд среди юниоров – 2,04 м.

Смотрите видео "серебряного" прыжке ЯрославыМагучих на чемпионате мира

Кроме того, в 2019 году Ярослава стала чемпионкой Европы среди юниорок. В ноябре Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Дмитрий Пидручный

В марте 2019 года Дмитрий Пидручный всколыхнул биатлонный мир, став первым украинцев в истории, который стал чемпионом мира по биатлону.

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Украинцу не было равных в гонке-преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде. Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.

He can't quite believe it -- Ukraine's Dmytro Pidruchnyi is your new World Champion in the pursuit - after missing out on a sprint medal by 0.3 seconds!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Gaf0uDKKgV — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Во время церемонии награждения Пидручный не сдерживал эмоций – пел гимн Украины и плакал.

Видео награждения Дмитрия Пидручного золотой медалью



Алексей Середа

Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки. 13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом Европы в истории.

Алексей среды с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового. При этом Алексей Середа сделал это на глазах у украинских болельщиков – на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который длился с 5 по 11 августа в Киеве.

Алексею Середе на тот момент исполнилось 13 лет и семь месяцев. Поэтому украинец побил рекорд британца Томаса Дэйли. Тот стал чемпионом Европы в 2008 году, когда ему было 13 лет и 10 месяцев. К слову, Алексей Середа выступит на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Видео: 13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории

Анастасия Бачинская

В 2019 году 15-летняя украинская гимнастка Анастасия Бачинская завоевала золотую медаль на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Украинской спортсменке не было равных в вольных упражнениях. Бачинская набрала 13,200 балла. Второе место заняла чешка Анета Холасова (12,966 балла). Третьей стала шведка Джессика Кастлес (12,933 балла).



Анастасия Бачинская

Также Анастасия стала триумфатором Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе. В вольных упражнениях Бачинская победила, показав, пожалуй, лучшую свою комбинацию за сезон, набрав 13,533 (5,1) она опередила немку Ким Буи (13,500) и Лару Мори (13,400) из Италии.

Влада Никольченко

Похоже, что в Украине появилась новая звездочка в художественной гимнастике – Влада Никольченко. 16-летняя спортсменка завоевала две бронзовые медали на II Европейских играх, которые состоялись в Минске.

Никольченко стала третьей в упражнениях с булавами. Ее результат составил 21,750 балла. Также Влада набрала 21,450 балла в упражнениях с обручем.

Но это не единственная заслуга спортсменки в 2019 году. Никольченко впервые в карьере получила медали на чемпионате мира и чемпионате Европы – бронзы в упражнениях с булавами. Похоже, это ее коронный вид.

"Бронзовое" выступление Влады Никольченко на чемпионате мира: смотрите видео

Роман Яремчук

Многое изменилось для украинского футболиста Романа Яремчука в 2019 году. Роман стал не только главным форвардом в сборной Украины (и главным ее бомбардиром), но и основным нападающим в бельгийском "Генте". И также лучшим ее бомбардиром. Хорошая статистика у Яремчука и в Лиге Европы, где он отличался уверенной игрой и забитыми мячами, а его "Гент" заблаговременно решил задачу выхода в евровесну.

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В текущем сезоне Яремчук провел за "Гент" 29 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на счету Романа 5 голов за сборную Украины. А самый важный мяч в сезоне, по словам Романа, он забил сборной Португалии в отборе на Евро-2020 (2:1).

Смотрите видео гола Яремчука в ворота Португалии

Интересно, что Роман Яремчук подорожал на 5,5 миллиона евро по сравнению с 13 сентября 2019 года – 12 миллионов вместо прежних 6,5.

Владислав Бухов

Новый спринтер украинского плавания Владислав Бухова выиграл золото на юниорском чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

Бухов занял первое место на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 22,13. Всего 0,01 секнуд он выиграл у серебряного призера американца Дэвида Кертисс.

Стоит отметить, что в полуфинале Бухов проплыл с юниорских рекордом Украины – 22,09. При этом он вышел в финал со вторым результатом. Быстрее Бухова оказался тот же американец Дэвид Кертисс (21,95).



Владислав Бухов / Фото: пресс-служба FINA