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Устроит переполох: российский боксер высоко оценил перспективы Усика в супертяжах

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Александр Усик / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Поветкин поделился своим мнением по поводу перспектив Александра Усика в супертяжелом весе.

Поветкин оценил шансы Усика в потенциальном поединке против британца Энтони Джошуа. Об этом россиянин рассказал во время прямого эфира промоутерской организации World of Boxing Promotions в Instagram.

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Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В супертяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика. Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я выберу Ломаченко,
– сказал он.

  • Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.
  • Последний раз Усик выходил в ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
  • Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.
  • Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Изначально этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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