Устроит переполох: российский боксер высоко оценил перспективы Усика в супертяжах
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Поветкин поделился своим мнением по поводу перспектив Александра Усика в супертяжелом весе.
Поветкин оценил шансы Усика в потенциальном поединке против британца Энтони Джошуа. Об этом россиянин рассказал во время прямого эфира промоутерской организации World of Boxing Promotions в Instagram.
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Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В супертяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика. Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я выберу Ломаченко,
– сказал он.
- Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.
- Последний раз Усик выходил в ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
- Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.
- Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Изначально этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.
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