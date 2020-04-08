Устроит переполох: российский боксер высоко оценил перспективы Усика в супертяжах

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Поветкин поделился своим мнением по поводу перспектив Александра Усика в супертяжелом весе.

Поветкин оценил шансы Усика в потенциальном поединке против британца Энтони Джошуа. Об этом россиянин рассказал во время прямого эфира промоутерской организации World of Boxing Promotions в Instagram.

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Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В супертяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика. Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я выберу Ломаченко,

– сказал он.

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.

Последний раз Усик выходил в ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.

Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.

Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Изначально этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.

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