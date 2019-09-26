Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11 и 12 туров Favbet Лиги.
В 11-м туре стоит отметить львовское дерби. Также этот тур состоится перед матчами еврокубков, поэтому "Шахтер" снова проведет свой матч еще в пятницу.
Читайте также: "Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
В 12-м туре, который является зеркальным до 1-го тура, стоит выделить матч "Шахтер" – "Александрия". В первом матче сезона александрийцы пытались дать бой лидеру, и даже вели в счете, но в итоге уступили.
11 тур
18 октября, пятница
Шахтер – Колос. 19:00
19 октября, суббота
Карпаты – Львов. 14:00
Заря – Десна. 17:00
20 октября, воскресенье
Мариуполь – Днепр-1. 14:00
Динамо – Александрия. 17:00
Олимпик – Ворскла. 19:30
12 тур
26 октября, суббота
Мариуполь – Колос. 14:00
Олимпик – Днепр-1. 17:00
Заря – Ворскла. 17:00
27 октября, воскресенье
Львов – Десна. 14:00
Шахтер – Александрия. 17:00
Динамо – Карпаты. 17:00
Выбор редакции
-
Свитолина разгромно проиграла четвертьфинальный матч на турнире WTA в Китаесегодня , 17:15
-
Украинец Чумак стал бронзовым призером чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кгсегодня , 12:07
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины25 сентября , 21:13