Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ

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Матч "Александрия" – "Шахтер" состоится 27 октября
Матч "Александрия" – "Шахтер" состоится 27 октября / ФК "Александрия"

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11 и 12 туров Favbet Лиги.

В 11-м туре стоит отметить львовское дерби. Также этот тур состоится перед матчами еврокубков, поэтому "Шахтер" снова проведет свой матч еще в пятницу.

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В 12-м туре, который является зеркальным до 1-го тура, стоит выделить матч "Шахтер" – "Александрия". В первом матче сезона александрийцы пытались дать бой лидеру, и даже вели в счете, но в итоге уступили.

11 тур

18 октября, пятница
Шахтер – Колос. 19:00

19 октября, суббота
Карпаты – Львов. 14:00
Заря – Десна. 17:00

20 октября, воскресенье
Мариуполь – Днепр-1. 14:00
Динамо – Александрия. 17:00
Олимпик – Ворскла. 19:30

12 тур

26 октября, суббота
Мариуполь – Колос. 14:00
Олимпик – Днепр-1. 17:00
Заря – Ворскла. 17:00

27 октября, воскресенье
Львов – Десна. 14:00
Шахтер – Александрия. 17:00
Динамо – Карпаты. 17:00

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Теги: Спорт Футбол УПЛ
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