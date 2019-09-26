Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11 и 12 туров Favbet Лиги.

В 11-м туре стоит отметить львовское дерби. Также этот тур состоится перед матчами еврокубков, поэтому "Шахтер" снова проведет свой матч еще в пятницу.

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В 12-м туре, который является зеркальным до 1-го тура, стоит выделить матч "Шахтер" – "Александрия". В первом матче сезона александрийцы пытались дать бой лидеру, и даже вели в счете, но в итоге уступили.

11 тур

18 октября, пятница

Шахтер – Колос. 19:00

19 октября, суббота

Карпаты – Львов. 14:00

Заря – Десна. 17:00

20 октября, воскресенье

Мариуполь – Днепр-1. 14:00

Динамо – Александрия. 17:00

Олимпик – Ворскла. 19:30

12 тур

26 октября, суббота

Мариуполь – Колос. 14:00

Олимпик – Днепр-1. 17:00

Заря – Ворскла. 17:00

27 октября, воскресенье

Львов – Десна. 14:00

Шахтер – Александрия. 17:00

Динамо – Карпаты. 17:00