Утверждены даты и время начала матчей 8, 9 и 10 тура УПЛ

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 8, 9 и 10 туров чемпионата Украины по футболу.

8-ой и 9 тур начнутся с пятницы. А вот 10 тур возьмет начало с субботы. Читайте также: Трансферы команд УПЛ: официально 8 ТУР 20 сентября – пятница Днепр-1 – Карпаты 19:00 21 сентября – суббота Львов – Олимпик 14:00 Заря – Мариуполь 17:00 22 сентября – воскресенье Десна – Шахтер 14:00 Ворскла – Динамо 17:00 Колос – Александрия 19:30 9 ТУР 27 сентября – пятница Шахтер – Ворскла 19:00 28 сентября – суббота Карпаты – Колос 17:00 Александрия – Львов 19:30 29 сентября – воскресенье Мариуполь – Десна 14:00 Динамо – Днепр-1 17:00 Олимпик – Заря 19:30 10 ТУР 5 октября – суббота Ворскла – Мариуполь 14:00 Десна – Олимпик 17:00 Львов – Заря 19:30 6 октября – воскресенье Днепр-1 – Шахтер 14:00 Колос – Динамо 17:00 Александрия – Карпаты 19:30