Утверждены даты и время начала матчей 8, 9 и 10 тура УПЛ

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Расписание 8, 9 и 10 тура УПЛ
Расписание 8, 9 и 10 тура УПЛ / ФК "Динамо"

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 8, 9 и 10 туров чемпионата Украины по футболу.

8-ой и 9 тур начнутся с пятницы. А вот 10 тур возьмет начало с субботы.

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8 ТУР

20 сентября – пятница 

Днепр-1 – Карпаты 19:00

21 сентября – суббота

Львов – Олимпик 14:00

Заря – Мариуполь 17:00

22 сентября – воскресенье

Десна – Шахтер 14:00

Ворскла – Динамо 17:00

Колос – Александрия 19:30

9 ТУР

27 сентября – пятница

Шахтер – Ворскла 19:00

28 сентября – суббота

Карпаты – Колос 17:00

Александрия – Львов 19:30

29 сентября – воскресенье

Мариуполь – Десна 14:00

Динамо – Днепр-1 17:00

Олимпик – Заря 19:30

10 ТУР

5 октября – суббота

Ворскла – Мариуполь 14:00

Десна – Олимпик 17:00

Львов – Заря 19:30

6 октября – воскресенье

Днепр-1 – Шахтер 14:00

Колос – Динамо 17:00

Александрия – Карпаты 19:30

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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