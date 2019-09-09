Утверждены даты и время начала матчей 8, 9 и 10 тура УПЛ
Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 8, 9 и 10 туров чемпионата Украины по футболу.
8-ой и 9 тур начнутся с пятницы. А вот 10 тур возьмет начало с субботы.
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8 ТУР
20 сентября – пятница
Днепр-1 – Карпаты 19:00
21 сентября – суббота
Львов – Олимпик 14:00
Заря – Мариуполь 17:00
22 сентября – воскресенье
Десна – Шахтер 14:00
Ворскла – Динамо 17:00
Колос – Александрия 19:30
9 ТУР
27 сентября – пятница
Шахтер – Ворскла 19:00
28 сентября – суббота
Карпаты – Колос 17:00
Александрия – Львов 19:30
29 сентября – воскресенье
Мариуполь – Десна 14:00
Динамо – Днепр-1 17:00
Олимпик – Заря 19:30
10 ТУР
5 октября – суббота
Ворскла – Мариуполь 14:00
Десна – Олимпик 17:00
Львов – Заря 19:30
6 октября – воскресенье
Днепр-1 – Шахтер 14:00
Колос – Динамо 17:00
Александрия – Карпаты 19:30