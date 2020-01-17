Утверждены даты и время первых официальных матчей УПЛ в 2020 году
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров Favbet Лиги сезона 2019/20 лет.
Футбольный год в Украине откроется двумя матчами в Мариуполе и Львове. Они состоятся в субботу, 22 февраля, и начнутся в 14:00. В первом "Мариуполь" примет "Зарю", а во втором "Карпаты" будут противостоять "Днепру-1". Еще один матч субботы "Олимпик" – "Львов" начнется в 17:00.
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Продолжится 19-й тур матчами в воскресенье, 23 февраля. В этот день сыграют "Александрия" – "Колос" (матч начнется в 14:00), а также "Динамо" – "Ворскла" и "Шахтер" – "Десна" (оба матча начнутся в 17:00).
19 тур
22 февраля, суббота
Мариуполь – Заря 14:00
Карпаты – Днепр-1 14:00
Олимпик – Львов 17:00
23 февраля, воскресенье
Александрия – Колос 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Шахтер – Десна 17:00
Что касается 20-го тура, то он тоже начнется матчем во Львове, где одноименная команда примет "Александрию". Матч запланирован на субботу, 29 февраля, на 14:00. В то же время в Чернигове "Десна" сыграет против "Мариуполя". А в 17:00 начнется матч "Днепр-1" – "Динамо".
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В первый день весны, 1 марта, на 14:00 запланированы матчи "Колос" – "Карпаты" и "Заря" – "Олимпик". Закроет тур матч в Полтаве, где в 17:00 "Ворскла" примет "Шахтер".
20 тур
29 февраля, суббота
Львов – Александрия 14:00
Десна – Мариуполь 14:00
Днепр-1 – Динамо 17:00
1 марта, воскресенье
Колос – Карпаты 14:00
Заря – Олимпик 14:00
Ворскла – Шахтер 17:00