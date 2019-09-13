Уважительные причины: из-за чего можно пропустить тренировку?

Фанатизм чрезвычайно плох во всем. И если Вы поддаетесь лени – это также плохо, как и бежать в тренажерный зал, когда что-то болит. Итак, получается, что иногда можно пропускать тренировки. Бывают случаи, когда тренировки представляют реальную опасность для здоровья человека.

Давайте рассмотрим ситуации, когда от тренировки лучше отказаться без всякого чувства вины.

Уважительная причина не посетить спортивный зал – если вы заболели. Организм в этот момент тратит максимум энергии на борьбу с болезнью. Забирая энергию на тренировки, вы только оттягиваете выздоровление. Поэтому, в периоды болезни никаких дефицитов калорий и тренировок. Дополнительные нагрузки ему совсем ни к чему во время восстановления. Чем больше вы будете помогать своему организму, тем быстрее он поборет болезнь, и Вы снова будете "в строю".

Переутомление организма. Будь то из-за недостатка сна, или из-за избытка тренировок. Если вы чувствуете, что ваш организм уже на грани истощения (физического и эмоционального), сделайте день отдыха. Ведь, когда нет сил, эффективно тренироваться не получится. И вместо пользы, вы получите только еще больше усталости. Запишитесь в этот день на массаж, в бассейн, или же просто хорошенько выспитесь.

Читайте также: Как недостаток сна влияет на секс

Если накануне употребляли алкоголь. Если накануне вы хорошо отгуляли какой-то праздник, то не надо включать на следующий день режим "спортсмена". Лучше отдохнуть и не перегружать сердце тренировками. Потому что занятия после алкоголя крайне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также обезвоживают организм.

Травма. Если же Вы накануне травмировались, тогда никаких тренировок через боль и дискомфорт (если это, конечно, не крепатура). В таком случае вам лучше обратиться к врачу, чем думать о фитнес-зале.

Когда у вас критические дни. На самом деле в критические дни можно тренироваться, а йога и некоторые другие практики даже облегчают самочувствие. Правда, даже в йоге можно делать далеко не все асаны. Если же у вас болит живот, обильные выделения и головокружение, тогда тренировки лучше отложить на несколько дней. Помните, тренироваться в критические дни можно только в случае, если вас совсем ничего не беспокоит. Также в таком случае лучше убрать упражнения для пресса.

Читайте также: Что на самом деле можно делать во время месячных

После родов. Врачи с уверенностью рекомендуют воздержаться от тренировок на 6 недель после естественных родов и 12 недель после операции кесарево сечение.

Обязательно слушайте и прислушивайтесь к своему организму и он вас отблагодарит здоровьем и красивой фигурой.

Автор: Назарий Дзюбановский