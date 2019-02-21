Ужасная стрельба Примы лишила Украину наград на чемпионате Европы, Швеция завоевала золото

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Артем Прима
Артем Прима

Сборная Швеции по биатлону сумела завоевать серебряную награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Беларуси.

Сборные Швеции, Беларуси, Германии и России на последнем этапе решали, кто в какой последовательности разместится на подиуме. Больше всего постарался Себастьян Самуэльссон, который получил для Швеции золото.

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На серебро наработала сборная Германии. Бронза в активе хозяев соревнований – белорусов, которые оставили позади россиян.

Украинская команда заняла седьмое место. За Украину первой гонку начала Анастасия Меркушена. Биатлонистка первой пришла на стрельбу, где использовала один запасной патрон. На второй стрельбе Анастасия отстрелялась чисто, что позволило ей передать эстафету в группе лидеров.

Вита Семеренко уверенно преодолела два огневых рубежа и передала эстафету Сергею Семенову второй. Семенов на двух огневых рубежах использовал два запасных патрона. Несмотря на эти две ошибки и довольно слабую скорость, Семенов передал эстафету Артему Приме только пятым.

Артем Прима серьезно отстал от группы лидеров. Скверными дела Украины стали после первой стрельбы, где Артем заработал круг штрафа. Следующую стрельбу Прима преодолел более уверенно и завоевал для Украины седьмое место.

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Теги: Новости биатлона Спорт Анастасия Меркушина Вита Семеренко Сергей Семенов Артем Прима
Источник: 24 Канал
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