Уже не чемпионы: сразу четыре российских спортсмена погорели на допинге
Новые случаи употребления запрещенных препаратов выявлены в российском спорте. В этот раз на допинге попались сразу три спортсмена, представляющие тяжелую атлетику, а также один волейболист.
Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики. Повторные положительные допинг-пробы обнаружили у трех россиян: Надежды Евстюхиной, Олега Чена и Давида Беджаняна.
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Организация проверила тесты, которые были сделаны еще в 2015-м году. В анализах спортсменов был найден запрещенный метаболит дегидрохлорметилтестостерон.
Что такое дегидрохлорметилтестостерон?
Это вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, которое включено в состав запрещенных препаратов.
Еще с 2019 года все трое россиян в списке отстраненных спортсменов, когда их подозревали в другом нарушении антидопинговых правил.
Также на допинге "погорел" еще один спортсмен, правда, уже не тяжеловес. Запрещенные в крови вещества нашли у волейболиста Вячеслава Руднева из команды "Югра-Самотлор". Анализ был сделан еще в феврале, но решение о двухлетней дисквалификации появилось только сейчас.
Спортивные достижения отстраненных спортсменов
- Евстюхина – трехкратная чемпионка мира (2011, 2013 и 2014) и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Той медали ее лишили после повторного осмотра допинг-проб. К слову, спортсменка уже успела завершить свою спортивную карьеру.
- Чен дважды побеждал на чемпионатах Европы (2013, 2014) и становился призером чемпионата мира.
- Беджанян – призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы (2012, 2013).
- Это не крайние случаи обнаружения запрещенных веществ в крови российских спортсменов. К слову, Россию ждет еще один допинговый скандал. У 36 футболистов были выявлены положительные результаты на допинг. Среди этого немалого количества игроков, которые принимали запрещенные вещества, есть и футболисты сборной России, пишет английское издание Diaily Mail.
Допинг-скандал в России
- в сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международного кодекса в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил статуса РУСАДА. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.