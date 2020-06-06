Новые случаи употребления запрещенных препаратов выявлены в российском спорте. В этот раз на допинге попались сразу три спортсмена, представляющие тяжелую атлетику, а также один волейболист.

Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики. Повторные положительные допинг-пробы обнаружили у трех россиян: Надежды Евстюхиной, Олега Чена и Давида Беджаняна.

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Организация проверила тесты, которые были сделаны еще в 2015-м году. В анализах спортсменов был найден запрещенный метаболит дегидрохлорметилтестостерон.

Что такое дегидрохлорметилтестостерон?

Это вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, которое включено в состав запрещенных препаратов.

Еще с 2019 года все трое россиян в списке отстраненных спортсменов, когда их подозревали в другом нарушении антидопинговых правил.

Также на допинге "погорел" еще один спортсмен, правда, уже не тяжеловес. Запрещенные в крови вещества нашли у волейболиста Вячеслава Руднева из команды "Югра-Самотлор". Анализ был сделан еще в феврале, но решение о двухлетней дисквалификации появилось только сейчас.

Спортивные достижения отстраненных спортсменов

Евстюхина – трехкратная чемпионка мира (2011, 2013 и 2014) и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Той медали ее лишили после повторного осмотра допинг-проб. К слову, спортсменка уже успела завершить свою спортивную карьеру.

Чен дважды побеждал на чемпионатах Европы (2013, 2014) и становился призером чемпионата мира.

Беджанян – призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы (2012, 2013).

Это не крайние случаи обнаружения запрещенных веществ в крови российских спортсменов. К слову, Россию ждет еще один допинговый скандал. У 36 футболистов были выявлены положительные результаты на допинг. Среди этого немалого количества игроков, которые принимали запрещенные вещества, есть и футболисты сборной России, пишет английское издание Diaily Mail.

Допинг-скандал в России