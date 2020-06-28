Британец Дерек Чисора и украинец Александр Усик готовятся к очному противостоянию. Бой, который был перенесен из-за карантина, все еще может состояться в этом году.

Чисора заявил о возвращении

36-летний Чисора в своем инстаграме сообщил, что продолжает готовиться к поединку. Британец заявил, что уже скоро вернется в ринг.

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"Мы готовимся. Скоро возвращаюсь на ринг", – написал Чисора под фото с тренировки.

Тренировка Усика

Не сбавляет обороты и 33-летний Усик. Украинский боксер продемонстрировал, как стоит на кольцах.

Также Усик в очередной раз напомнил об отличной работе ног, показав зажигательный танец.

Когда бой Усик – Чисора

Активная подготовка обоих боксеров может свидетельствовать, что поединок не за горами. Пока новой официальной даты встречи все еще нет.

В то же время промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует бой, показала первые фотографии "Бойцовского сада".

Именно там пройдет первый боксерский бой компании во время карантина. Пройдет ли там бой Усик – Чисора – не известно.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщал, что Усик и Чисора, вероятно, побьются в октябре 2020 года.