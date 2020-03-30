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Уже четыре баскетболиста НБА вылечились от коронавируса

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Маркус Смарт / twitter.com/smart_MS3

Четвертым игроком, сумевшим излечиться от коронавируса стал защитник "Бостона" Маркус Смарт. До этого побороли вирус еще трое баскетболистов.

Приятную весть баскетболист написал в своем твиттере.

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Два дня назад стало известно, что я не болен коронавирусом. Спасибо всем за поддержку и молитвы, я делаю то же самое для тех, кто в этом нуждается,
– написал Смарт.

 

Ранее от коронавируса выздоровели оба игрока "Джаз" – Гобер и Митчелл. Также заражение уже позади для Вуда.

  • Владелец "Рейнджерс" и баскетбольных "Никс" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.
  • Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет.

Отметим, что НБА может потерять до 1 миллиарда долларов в случае досрочного завершения сезона. Ассоциация уже решила сократить на 20 процентов зарплаты наиболее высокооплачиваемых руководителей лиги.

Чемпионат НБА временного остановлен после того, как положительный тест на коронавирус сдал центровой "Юты" Руди Гобер. С тех пор заразились его партнер по команде Донован Митчелл, форвард "Детройта" Кристиан Вуд и четыре баскетболиста "Бруклина".

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Автор: София Кулай
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Баскетбол
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