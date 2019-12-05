Уже давно поняла, что индивидуальная гонка – это мое, – Джима о серебре на Кубке мира

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Юлия Джима / Фото из открытых источников

Украинка Юлия Джима выиграла серебро женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

После гонки Юлия была немногословна и коротко подвела итоги своего триумфа.

К слову: Джима финишировала второй в индивидуальной гонке Кубка мира

Серебро для меня сегодня, как первое место. Четыре нуля на стрельбе бывает редко. Нога меня еще беспокоит, но нет резкой боли. Уже давно поняла, что индивидуальная гонка – это мое,
– сказала Джима в эфире "UA: Первый".

Джима, которая лидировала после 4 огневого рубежа, уступила француженке Жюстин Бреге более 15 секунд на последнем круге и завоевала серебро. Итоговый результат украинки – 42:46.2.

Также Украину в гонке представляли Дарья Блашко (21), Вита Семеренко (28), Анастасия Меркушина (31), Валентина Семеренко (57).

Кубок мира по биатлону продолжится 7-8 декабря. В шведском Эстерсунде состоятся классические эстафеты.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Юлия Джыма Новости биатлона
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