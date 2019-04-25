Уже сам хотел выбежать на поле, – Виталий Кличко о матче "Динамо" – "Шахтер"

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Уже сам хотел выбежать на поле, – Виталий Кличко о матче "Динамо" – "Шахтер"

Мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко вместе с братом Владимиром посетил матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский" 24 апреля. И Кличко-старший даже был готов выбежать на поле во время этого матча.

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Виталий Кличко после матча посетил игроков "Динамо" в подтрибунном помещении. Он признался, что в этом матче болел именно за киевскую команду. И готов даже был помочь им победить, выбежав на поле.

"Первый тайм был не такой интенсивный, но под конец второго я уже сам хотел на поле выбежать. Болел за "Динамо"... как мэр Киева может болеть за "Шахтер"? Если "Шахтер" будет играть в финале Лиги чемпионов, то это одна история. Уже много лет болею за "Динамо", – рассказал Виталий Кличко в комментарии Football Hub.

По его словам, он ходил на "Динамо", когда ему было 16-20 лет.

"Тогда нас не называли ультрас. Но мы всю ночь ходили по Киеву и милиция нас гоняла", – рассказал Виталий Кличко.

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Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Динамо Виталий Кличко Футбол
Источник: 24 канал
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