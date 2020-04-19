Уже сейчас понятно: с Хачериди Брест попал – экс-игрока сборной Украины критикуют в Беларуси
Украинский футболист Евгений Хачериди подвел "Динамо" Брест в чемпионате Беларуси. Ненужное удаление Евгения привело к поражению его команды, за что футболист получил критику в свой адрес.
Бывший директор "Гомеля", а сейчас журналист СТВ Евгений Поболовец считает, что "Динамо" не угадало с трансфером Евгения Хачериди. Эксперт раскритиковал украинца в фейсбуке.
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"Уже сейчас понятно: из-за Хачериди Брест попал. И серьезно так. Суперигры которой не видно в упор, а вот поведение... Вчера именно он привез поражение. Сначала на ровном месте втихаря ударил соперника. И это в штрафной. И это уже в меньшинстве.
А вот за такие выходки он еще и матчей на 5 забудет о футболе в принципе... А к лету... В общем, не верю, что он сильно поможет "Динамо" в Лиге чемпионов. От слова совсем", – написал Поболовец.
Хачериди получил удаление в конце игры, ударив игрока команды-соперницы в собственной штрафной площадке.
За нарушение правил арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо", который реализовал Николаеску.
Витебск – Динамо видеообзор матча
"Динамо" якобы может прекратить сотрудничество с Хачериди из-за скандала в матче 5-го тура, сообщает Betnews365.
Действующее соглашение украинца с "Динамо" действует до 31 декабря 2021 года. Хачериди стал игроком белорусов 1 января 2020 года.
Евгений перешел в "Динамо" как свободный агент.
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