Уже сейчас понятно: с Хачериди Брест попал – экс-игрока сборной Украины критикуют в Беларуси

Украинский футболист Евгений Хачериди подвел "Динамо" Брест в чемпионате Беларуси. Ненужное удаление Евгения привело к поражению его команды, за что футболист получил критику в свой адрес.

Бывший директор "Гомеля", а сейчас журналист СТВ Евгений Поболовец считает, что "Динамо" не угадало с трансфером Евгения Хачериди. Эксперт раскритиковал украинца в фейсбуке.

К теме Хачериди пытался ударить рефери после матча

"Уже сейчас понятно: из-за Хачериди Брест попал. И серьезно так. Суперигры которой не видно в упор, а вот поведение... Вчера именно он привез поражение. Сначала на ровном месте втихаря ударил соперника. И это в штрафной. И это уже в меньшинстве.

А вот за такие выходки он еще и матчей на 5 забудет о футболе в принципе... А к лету... В общем, не верю, что он сильно поможет "Динамо" в Лиге чемпионов. От слова совсем", – написал Поболовец.

Хачериди получил удаление в конце игры, ударив игрока команды-соперницы в собственной штрафной площадке.

За нарушение правил арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо", который реализовал Николаеску.

Витебск – Динамо видеообзор матча

"Динамо" якобы может прекратить сотрудничество с Хачериди из-за скандала в матче 5-го тура, сообщает Betnews365.

Действующее соглашение украинца с "Динамо" действует до 31 декабря 2021 года. Хачериди стал игроком белорусов 1 января 2020 года.

Евгений перешел в "Динамо" как свободный агент.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram