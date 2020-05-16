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Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира продали на аукционе за 85 тысяч долларов: фото

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Эжени Бушар
Эжени Бушар / Instagram

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поблагодарила болельщиков, принявших участие в благотворительном аукционе All in challenge. Целью этого аукциона является сбор средств для американцев, пострадавших от пандемии коронавируса.

На аукционе был разыгран лот в виде возможности посмотреть матч из ее личной ложи, а также поужинать с ней. Он был куплен за 85 тысяч долларов, пишет 24 канал.

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"85 тысяч?! Вы просто удивительные! Это очень-очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами. Спасибо, что участвовали в этом со мной. Вы лучшие фанаты", – написала Эжени в "Твиттере".

За 85 тысяч долларов победитель аукциона и его гость получат возможность посмотреть один матч из ложи Бушар на любом турнире по своему выбору, а также сходить вместе с ней на ужин. Начальная цена этого лота составляла 2 500 долларов.

Бушар в 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В том же году канадка была в полуфиналах Australian Open и Roland Garros. В настоящее время Эжени занимает 332 место в рейтинге WTA. Канадка считается одной из самых сексуальных теннисисток планеты.

Фото Эжени Бушар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MISS TENNIS

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gotta post a glam shot every once in awhile ‍♀️ #tbt

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no comments for you

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wanna be the yee to my haw?

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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