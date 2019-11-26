В 15 туре УПЛ был установлен антирекорд сезона по посещаемости

Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала официальные данные посещаемости 15 тура.

В этом туре Премьер-лиги всего на стадионы пришли 14 251 болельщик.

Читайте также: "Олимпик" – худшая команда по средней посещаемости домашних матчей УПЛ: статистика

Лучшая посещаемость была в Киеве на матче "Динамо" – "Мариуполь" – 6 792 зрителя. Худшая посещаемость – во Львове на матче "Карпаты" – "Олимпик" – 754 человека.

Средняя посещаемость тура составила 2 375 зрителей. Это самый низкий показатель в сезоне, ранее он был 2 968 в 12 туре.

После 15 туров средняя посещаемость сезона составляет 4 763 зрителя. В прошлом сезоне средняя посещаемость составила 4 156 зрителей.

22 ноября, пятница

"Шахтер" – "Львов" – 2 458

23 ноября, суббота

"Александрия" – "Заря" – 937

"Днепр-1" – "Ворскла" – 1 941

24 ноября, воскресенье

"Динамо" – "Мариуполь" – 6 792

"Карпаты" – "Олимпик" – 754

"Колос" – "Десна" – 1 369