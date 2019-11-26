В 15 туре УПЛ был установлен антирекорд сезона по посещаемости
Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала официальные данные посещаемости 15 тура.
В этом туре Премьер-лиги всего на стадионы пришли 14 251 болельщик.
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Лучшая посещаемость была в Киеве на матче "Динамо" – "Мариуполь" – 6 792 зрителя. Худшая посещаемость – во Львове на матче "Карпаты" – "Олимпик" – 754 человека.
Средняя посещаемость тура составила 2 375 зрителей. Это самый низкий показатель в сезоне, ранее он был 2 968 в 12 туре.
После 15 туров средняя посещаемость сезона составляет 4 763 зрителя. В прошлом сезоне средняя посещаемость составила 4 156 зрителей.
22 ноября, пятница
"Шахтер" – "Львов" – 2 458
23 ноября, суббота
"Александрия" – "Заря" – 937
"Днепр-1" – "Ворскла" – 1 941
24 ноября, воскресенье
"Динамо" – "Мариуполь" – 6 792
"Карпаты" – "Олимпик" – 754
"Колос" – "Десна" – 1 369