В 1997 году отец Ломаченко загадал олимпийского чемпиона, а сын исполнил желание: видео

Анатолия Ломаченко, тренер и отец звездного украинского боксера Василия Ломаченко, загадал желание, чтобы в одесской области появился олимпийский чемпион.

На тот момент Василию было всего 9 лет. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте "ukraineboxing".

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"Хочу, чтобы у нас в Одесской области был олимпийский чемпион", – заявил тогда Анатолий Николаевич.

Через 11 лет, в 2008 году, Василий Ломаченко исполнилось 20 лет и он стал олимпийским чемпионом по боксу. А через 4 года – еще раз.

Вот такая история, которая мотивирует на высокие достижения. Анатолий Ломаченко захотел увидеть олимпийского чемпиона и сам его создал.