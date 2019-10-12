В 2011 году Усик эффектно победил Бетербиева, с которым будет биться Гвоздик: видео

В 2011 году Александр Усик выиграл чемпионат мира по боксу, который состоялся в Баку. На пути к победе украинский боксер одолел россиянина Артура Бетербиева, который через неделю встретится с Александром Гвоздиком.

Усик и Бетербиев встретились в четвертьфинале турнира в супертяжелом весе (до 91 килограмма).

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В первом раунде Усик разгромил своего оппонента 6:2. Второй раунд был более равным – 6:6.

Несмотря на то, что следующие раунды Усик была не настолько агрессивным, как в начале боя, Александру удалось одержать уверенную победу со счетом 17:13.

Усик – Бетербиев видео боя

Как известно, в финальном поединке Усик победил Теймура Мамедова и завоевал золото чемпионата мира.

Бой Гвоздик – Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять два чемпионских титула в полутяжелом весе.

Поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик, а титулом – IBF россиянин Артур Бетербиев. Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.

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