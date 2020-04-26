В "Аяксе" разъярены завершением чемпионата Нидерландов: Этот трофей отобрали у нас

Капитан "Аякса" Душан Тадич прокомментировал досрочное завершение чемпионата Нидерландов. Там решили завершить сезон досрочно, не определяя чемпиона страны. "Аякс" удерживал первое место.

Тадич в интервью Ajax Life заявил, что даже в условиях пандемии коронавируса нужно было объявить чемпиона Нидерландов.

К теме Европейский топ-чемпионат досрочно завершил сезон: один из клубов подаст в суд

Ты хочешь стать чемпионом ежегодно, сейчас "Аякс" на вершине таблицы. Даже в подобных условиях должны объявить чемпиона. Здорово, что турнир свернули досрочно, но первое место – первое место,

– сказал серб.

По его словам, все клубы заранее согласовали правила определения чемпиона при равном количестве очков.

После 25 туров "Аякс" и АЗ набрали равное количество баллов – по 56. Но "Аякс" был на первом месте благодаря дополнительным показателям.

Правила говорят, что учитывается разница мячей, а не результат очных встреч при равенстве очков. Если бы мы договорились о том, что решают очные матчи, АЗ был бы законным чемпионом,

– утверждает Тадич.

По мнению серба, два чемпиона Нидерландов – не вариант. "Мы договорились, что разница голов – основной показатель при равенстве очков. Все очень просто, и "Аякс" должен быть объявлен чемпионом. Этот трофей отобрали у нас", – сказал Тадич.

Это важно УЕФА назвал сценарии доигрывания еврокубков и определил правила попадания в Лигу чемпионов

В то же время председатель профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко в комментарии "Р-Спорт" заявил, что "Аякс" не протестовал против решения завершить сезон.

Зато АЗ не согласен с разделением мест в турнирной таблице.

В частности, благодаря первой строчке "Аякс" получил право начать выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с раунда плей-офф квалификации, а АЗ – со 2-го отборочного раунда.

В заявлении на своем официальном сайте клуб из Алкмара выразил несогласие с таким подходом.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.