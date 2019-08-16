В "Александрию" официально перешел капитан европейской сборной

Латвийский защитник Каспарс Дубра продолжит карьеру в "Александрии". Футболист перешел в украинский клуб на правах свободного агента.

С 28-летним футболистом подписан контракт до конца сезона, он будет выступать под 90-м номером, информирует сайт "Александрии".

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Последним клубом футболиста был казахстанский "Иртыш". Также он играл за РФШ, БАТЭ, "Вентспилс", "Сконто" и рижский "Олимп".

В составе сборной Латвии забил 2 гола в 29 матчах. Дубра является капитаном национальной команды Латвии.

Футболист может сыграть в центре защиты. Тransfermarkt оценивает его в 700 000 евро.

В коллекции футболиста есть немало трофеев. Дубра чемпион Латвии 2010 года вместе с клубом "Сконто", еще футболист дважды выигрывал чемпионат Латвии клубом "Вентспилс" (2013, 2014).

С БАТЭ Дубра дважды становился чемпионом Беларуси (2015, 2016), дважды обладатель Суперкубка Беларуси (2015, 2016), обладатель Кубка Беларуси (2015).

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