В андеркарте боя Далакян – Перес состоится необычный боксерский турнир

8 февраля в Киеве украинец Артем Далакян будет защищать титул WBA в самом легком весе (50,8 килограмма) против Хосбера Переса из Венесуэлы. В андеркарте этого боя состоится необычный турнир.

Организаторы решили провести турнир "Ты – чемпион", в формате которого восемь боксеров проведут трехраундовые бои. Победитель же будет определен по олимпийской системе – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

К слову: Соперника Далакяна могут оштрафовать на 25 тысяч долларов перед чемпионским боем в Киеве

Такой турнир призван открывать новые имена в боксе и пользуется популярностью в США и Великобритании. А в Украине состоится впервые, заверили организаторы.

Расписание боев

Вадим Титаренко (Харьков) – Руслан Белинский (Беляевка)

Никита Рыбка (Харьков) – Игорь Садовник (Одесса)

Радион Гузько (Каменское) – Сергей Сорока (Краснокутск)

Артем Корниенко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)

Турнир состоится в рамках полусреднего веса (67,7 килограмма).