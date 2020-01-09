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В андеркарте боя Далакян – Перес состоится необычный боксерский турнир

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Далакян будет защищать чемпионский пояс / Union Boxing Promotion

8 февраля в Киеве украинец Артем Далакян будет защищать титул WBA в самом легком весе (50,8 килограмма) против Хосбера Переса из Венесуэлы. В андеркарте этого боя состоится необычный турнир.

Организаторы решили провести турнир "Ты – чемпион", в формате которого восемь боксеров проведут трехраундовые бои. Победитель же будет определен по олимпийской системе – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

К слову: Соперника Далакяна могут оштрафовать на 25 тысяч долларов перед чемпионским боем в Киеве

Такой турнир призван открывать новые имена в боксе и пользуется популярностью в США и Великобритании. А в Украине состоится впервые, заверили организаторы.

Расписание боев
Вадим Титаренко (Харьков) – Руслан Белинский (Беляевка)
Никита Рыбка (Харьков) – Игорь Садовник (Одесса)
Радион Гузько (Каменское) – Сергей Сорока (Краснокутск)
Артем Корниенко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)

Турнир состоится в рамках полусреднего веса (67,7 килограмма).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Артем Далакян
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