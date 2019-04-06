В андеркарте боя Усик – Такам выступит бывший соперник украинца

25 мая в Оксон-Хилле на арене MGM National Harbour состоится бой чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 KO) против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО). Это будет дебютный бой украинца в супертяжелом весе.

В андеркарте поединка Усик – Такам пройдут еще два боя в супертяжелом весе. В одном из них выступит 30-летний американец Майкл Хантер (16-1, 11 КО).

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Именно Майкл Хантер был соперником Усика на этой арене 9 апреля 2017 года. Тогда состоялся так называемый "вечер украинского бокса", когда в США выступили сразу трое украинцев – Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Усик единогласным решением судей победил Хантера. После этого Хантер перешел в супертяжелый вес и выиграл четыре боя подряд.

Также в андеркарде выступит бронзовый призер ОИ-2016 из Хорватии 26-летний Филипп Хргович (7-0, 5 КО).

Соперники Хантера и Хрговича пока неизвестны.

Спорт24 писал, что в андеркарте боя проведет поединок украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО). Его соперник еще уточняется.