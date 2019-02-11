В Англии футболисты устроили массовую драку, в которой приняли участие и тренеры: видео

Во второй по значимости английской футбольной лиге – Чемпионшипе произошло восточное дерби, в котором "Норвич" обыграл "Ипсвич" со счетом 3:0. Но матч запомнился тем, что был прерван на 3 минуты из-за массовой драки.

Конфликт разгорелся после того, как футболист "Ипсвича" Джон Нолан жестко сыграл против Макса Ааронса из противоположной команды и едва не нанес тому травму.

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После этого футболисты обоих клубов начали драться. К ним присоединились резервные игроки, тренеры и их помощники.

Коучу "трактористов" Полу Ламберту показали красную карточку и повели в подтрибунное помещение. Такая же судьба ждала Криса Домогаллу из "Норвича". В то же время красный свет перед собой не увидел ни один из игроков.

Отметим, что "Норвич" возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа и претендует на то, чтобы со следующего сезона выступать в чемпионате Англии. В то же время "Ипсвич" располагается на последней позиции.

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