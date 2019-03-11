В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
В матче второй по значимости английской лиги Чемпионшипе произошел курьезный момент с участием болельщика. Во время матча 36-го тура "Бирмингем" – "Астон Вилла" болельщик напал на футболиста.
Досталось капитану гостей Джеку Грилишу. Инцидент произошел в начале встречи. Болельщик выбежал на поле и ударил сзади кулаком по голове футболиста.
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Грилиш после удара упал, но избежал серьезных травм. Стюарды оперативно вывели нападавшего с поля, злоумышленник уже был задержан и арестован.
Во втором тайме Грилиш открыл счет на 67-й минуте. Этот гол в итоге стал единственным, "Астон Вилла" одержала победу в городском дерби с минимальным счетом.
Источник: 24 Канал
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