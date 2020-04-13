В Англии нашли решение, как доиграть АПЛ

В Англии рассматривают варианты, как доиграть матчи Премьер-лиги. Поединки высшего английского дивизиона могут вместить в пять недель, а болельщики не будут посещать матчи до ноября.

Как сообщает The Telegraph, каждый клуб в течение 35 дней будет играть дважды в неделю. Сейчас обсуждается техническая возможность показать все матчи при крайне плотном графике.

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На этот момент 16 клубам из АПЛ осталось провести 9 матчей, еще 4 команды должны сыграть 10 матчей.

Кроме того, в плотное расписание необходимо включить матчи Кубка Англии. Пока сыграны только матчи 1/8 финала.

17 апреля клубы АПЛ проведут конференцию. Главным вопросом будет, как и когда поединки смогут начаться снова.

В Англии надеются, что футбольный сезон возобновится в июне. Однако существуют и опасения, что играть при пустых трибунах придется до ноября.

Старт следующего сезона в Англии запланирован на 8 августа. АПЛ может отложить его начало ради сохранения целостности предыдущего.

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