В Англии нашли решение, как доиграть АПЛ
В Англии рассматривают варианты, как доиграть матчи Премьер-лиги. Поединки высшего английского дивизиона могут вместить в пять недель, а болельщики не будут посещать матчи до ноября.
Как сообщает The Telegraph, каждый клуб в течение 35 дней будет играть дважды в неделю. Сейчас обсуждается техническая возможность показать все матчи при крайне плотном графике.
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На этот момент 16 клубам из АПЛ осталось провести 9 матчей, еще 4 команды должны сыграть 10 матчей.
Кроме того, в плотное расписание необходимо включить матчи Кубка Англии. Пока сыграны только матчи 1/8 финала.
17 апреля клубы АПЛ проведут конференцию. Главным вопросом будет, как и когда поединки смогут начаться снова.
В Англии надеются, что футбольный сезон возобновится в июне. Однако существуют и опасения, что играть при пустых трибунах придется до ноября.
Старт следующего сезона в Англии запланирован на 8 августа. АПЛ может отложить его начало ради сохранения целостности предыдущего.
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