В Англии появился последователь Лобановского, его голы завораживают: видео

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Чарльз Малгрю
Чарльз Малгрю / twitter.com

Капитан английского клуба "Блэкберн" Чарльз Малгрю в текущем сезоне второй по значимости футбольной лиги Англии, Чемпионшипе, демонстрирует мастерство исполнения угловых ударов.

В матче 34-го тура "Блэкберн" играл на выезде с "Бирмингем Сити". Матч завершился результативной ничьей 2:2.

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На счету Малгрю один мяч, который он забил ударом с углового.

Игрок сборной Шотландии отметился уже тремя голами прямым ударом с углового в этом сезоне Чемпионшипа.

 

 

Всего в 25 играх текущего сезона 32-летний Малгрю, играющий на позиции защитника, забил уже 9 голов.

Отметим, что прямой удар с углового в футболе называют "сухим листом". Именно этот вид удара прославил легендарного украинского футболиста и тренера Валерия Лобановского.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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