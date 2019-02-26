В Англии появился последователь Лобановского, его голы завораживают: видео
Капитан английского клуба "Блэкберн" Чарльз Малгрю в текущем сезоне второй по значимости футбольной лиги Англии, Чемпионшипе, демонстрирует мастерство исполнения угловых ударов.
В матче 34-го тура "Блэкберн" играл на выезде с "Бирмингем Сити". Матч завершился результативной ничьей 2:2.
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На счету Малгрю один мяч, который он забил ударом с углового.
Игрок сборной Шотландии отметился уже тремя голами прямым ударом с углового в этом сезоне Чемпионшипа.
Всего в 25 играх текущего сезона 32-летний Малгрю, играющий на позиции защитника, забил уже 9 голов.
Отметим, что прямой удар с углового в футболе называют "сухим листом". Именно этот вид удара прославил легендарного украинского футболиста и тренера Валерия Лобановского.
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