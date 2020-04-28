В Англии умер легендарный форвард "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Майкл Робинсон

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Ирландии Майкл Робинсон умер на 62-м году жизни. Робинсон умер после долгой борьбы с меланомой, от которой страдал с декабря 2018 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью спортсмена.

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Несмотря на неутешительный диагноз, он продолжал работать комментатором на Movistar+ и Cadena SER практически до последнего дня своей жизни.

"С прискорбием сообщаем о смерти Майкла. Эта новость создает пустоту внутри нас, но мы вспоминаем большое количество событий, наполненных любовью, что вы для него дали. Мы благодарны вам, что он был таким счастливым и никогда не был один", – говорится в заявлении о смерти.

Что известно про Майкла Робинсона?

Кроме выступлений за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" Майкл Робинсон также играл в составе "Брайтона", "Престона", КПР и "Осасуны".

Робинсон в 1984 году сумел выиграть с "Ливерпулем" АПЛ, Кубок Англии и Кубок Европы.

Также Робинсон всегда был многогранным персонажем. Его образ использовался в очень популярной видеоигре в 90-х годах. Майкл озвучивал одного из героев анимационных фильмов "Шрек" и "Шрек-2". Был преданным поклонником регби, а также директором "Кадиса".

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