В Английской премьер-лиге назвали дату возвращения чемпионата

Из-за вспышки коронавируса в Европе, и мире, отменили все массовые мероприятия. В первую очередь спортивные. Поэтому все с нетерпением ждут, когда футбольные чемпионаты таки возобновят.

Самый популярный чемпионат по футболу – Английская премьер-лига. На их официальном сайте опубликовали сообщение о том, когда АПЛ может возобновиться.

К слову Европейские топ-чемпионаты могут потерять до 4 миллиардов евро из-за коронавируса

"Мы коллективно согласились, что профессиональная игра в Англии будет отложена до 30 апреля", – говорится в сообщении на сайте АПЛ. Возобновится ли чемпионат в эту дату – пока неизвестно, но раньше ожидать матчи Английской премьер-лиги не стоит.

Отметим, что в УЕФА выступили с просьбой, чтобы все национальные чемпионаты были закончены до 1 июля. Хотя в Англии заявили, что они согласились перенести этот срок на неопределенное время.

До этого сезон должен был закончиться до 1 июня, но его перенесли из-за вспышки коронавируса. И поэтому Евро-2020 перенесли на следующий год.

Что Украинской премьер-лиги, то она должна возобновится 15 мая. При этом что украинские клубы отправили игроков на карантин до 4 апреля. В то же время в УПЛ рассматривают несколько вариантов продолжения чемпионата.

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