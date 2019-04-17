В Армении во время перестрелки погиб вратарь футбольного клуба "Арарат"

Еще в понедельник, 15 апреля, на одной из улиц Еревана произошла стрельба. В результате нее ранения получили три человека. Среди них и вратарь футбольного клуба "Ереван" Мушег Гевондян.

Трое молодых людей в это время находились в автомобиле BMW. В это время неизвестный открыл огонь по ним. 23-летний голкипер Мушег Гевондян умер, не приходя в сознание. Он получил смертельную рану в голову.

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Футбольный клуб "Арарат" выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования родным и близким Гевондяна.