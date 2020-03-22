В "Аталанте" украинца Малиновского четверо работников умерло из-за коронавируса
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выступает за команду "Аталанта". Она из города Бергамо, в провинции Ломбардия. Именно эта провинция больше всего пострадала от коронавируса в Италии.
На официальном сайте "Аталанты" опубликовали сообщение о смерти двух работников. Альбино Броньи работал с молодежными командами "Аталанты" почти 30 лет. Северино Поссенти был массажистом в клубе.
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До этого в клубе сообщили о смерти от коронавируса двух тренеров в академии "Аталанты" – Энцо Маранди и Энцо Донини. Поэтому число погибших в результате заражения Covid-19 в "Аталанте" достигло четырех человек.
- Количество инфицированных в Италии коронавирусом – более 53 тысяч человек. Это второй показатель в мире после Китая.
- По состоянию на 22 марта погибли 4 825 человек. Среди них три украинца.
- В городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.
- Среди инфицированных есть футболисты. Covid-19 обнаружили у трех игроков "Ювентуса" – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы. При этом с Ругани и Дибалой заразились и их девушки, первая из которых еще и беременна.
- Также известны случаи заражения игроками "Сампдории" и "Фиорентины".
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