В "Аталанте" украинца Малиновского четверо работников умерло из-за коронавируса

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выступает за команду "Аталанта". Она из города Бергамо, в провинции Ломбардия. Именно эта провинция больше всего пострадала от коронавируса в Италии.

На официальном сайте "Аталанты" опубликовали сообщение о смерти двух работников. Альбино Броньи работал с молодежными командами "Аталанты" почти 30 лет. Северино Поссенти был массажистом в клубе.

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До этого в клубе сообщили о смерти от коронавируса двух тренеров в академии "Аталанты" – Энцо Маранди и Энцо Донини. Поэтому число погибших в результате заражения Covid-19 в "Аталанте" достигло четырех человек.

Количество инфицированных в Италии коронавирусом – более 53 тысяч человек. Это второй показатель в мире после Китая.

По состоянию на 22 марта погибли 4 825 человек. Среди них три украинца.

В городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

Среди инфицированных есть футболисты. Covid-19 обнаружили у трех игроков "Ювентуса" – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы. При этом с Ругани и Дибалой заразились и их девушки, первая из которых еще и беременна.

Также известны случаи заражения игроками "Сампдории" и "Фиорентины".

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