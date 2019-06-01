В аварии погиб Хосе Антонио Рейес, бывший футболист сборной Испании, "Реала" и "Арсенала"
Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате аварии в Испании. Авария случилась между городами Севилья и Утрера в Испании.
Детали аварии пока неизвестны. Однако о смерти 35-летнего футболиста сообщил футбольный клуб "Севилья", воспитанником которого был Хосе Антонио Рейес.
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Именно за "Севилью" выступал Рейес с 2004 по 2007 год. Впоследствии он вернулся в этот клуб в 2012 году. И выступал за "Севилью" до 2016 года. Также в его карьере были английский "Арсенал", мадридские "Реал" и "Атлетико", португальская "Бенфика", а также "Эспаньол". Последним клубом футболиста был "Эстрамадура". Выступал и за сборную Испании.
За свою карьеру Хосе Антонио Рейес становился чемпионом Англии и Испании, выигрывал Кубки Англии, Испании и Португалии, четыре раза побеждал в Лиге Европы, и еще один – в Суперкуубку УЕФА