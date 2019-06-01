В аварии погиб Хосе Антонио Рейес, бывший футболист сборной Испании, "Реала" и "Арсенала"

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате аварии в Испании. Авария случилась между городами Севилья и Утрера в Испании.

Детали аварии пока неизвестны. Однако о смерти 35-летнего футболиста сообщил футбольный клуб "Севилья", воспитанником которого был Хосе Антонио Рейес.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 червня 2019 р.

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Именно за "Севилью" выступал Рейес с 2004 по 2007 год. Впоследствии он вернулся в этот клуб в 2012 году. И выступал за "Севилью" до 2016 года. Также в его карьере были английский "Арсенал", мадридские "Реал" и "Атлетико", португальская "Бенфика", а также "Эспаньол". Последним клубом футболиста был "Эстрамадура". Выступал и за сборную Испании.

За свою карьеру Хосе Антонио Рейес становился чемпионом Англии и Испании, выигрывал Кубки Англии, Испании и Португалии, четыре раза побеждал в Лиге Европы, и еще один – в Суперкуубку УЕФА