В Бахмуте за два дня до соревнований отменили чемпионат Украины из-за проблем с водой

Командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юниоров, который должен был пройти 1-2 июня в Бахмуте, Донецкая область отменен из-за отключения в городе водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

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Исполком Федерации легкой атлетики Украины принял такое решение за два дня до начала соревнований, когда некоторые команды уже были готовы выезжать в Бахмут.

Дело в том, что 29 мая Управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации сообщило ФЛАУ, что с 27 мая в городе Бахмут из-за долгов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" приостановлено водоснабжение. Это может послужить причиной вспышки инфекционных заболеваний и создания неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.

В результате, ФЛАУ принял решение отменить чемпионат Украины, несмотря на то, что осознает все неудобства, которые такое решение за собой потянет.

На ближайшем заседании Совета ФЛАУ будет принято решение о возможном переносе командного чемпионата Украины среди юниоров или проведения других соревнований для этой возрастной группы.

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