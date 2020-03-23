В "Барселоне" обнаружили первый случай заражения коронавирусом

В испанском футбольном клубе "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Вирус COVID-19 диагностировали у скаута каталонцев Андре Кюри, сообщает Marca.

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Сейчас он вместе с женой находится в бразильском Сан-Пауло, у пары проявляются симптомы болезни, но необходимости в госпитализации нет.

Отметим, что Кюри занимался трансферными Неймара, Ерри Мины, Паулинью, Артура и ряда других латиноамериканских игроков для каталонского клуба.

На сегодняшний день футболисты "Барселоны" находятся на карантине, ни один из них не имеет симптомов болезни.

Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта.

Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.

Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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